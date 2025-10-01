-Suspeito incêndios (1.3319142)\nUm locutor de comércio, que não teve o nome divulgado, foi preso suspeito de colocar fogo em cinco lojas de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito confessou o crime e afirmou que sente vontade de atear fogo em algo toda vez que usa alguma substância alucinógena. A Polícia Civil investiga o caso.\nVeja entrevista de dono de uma das lojas à TV Anhanguera: Suspeito de incendiar pelo menos duas lojas em Goiânia é preso\nPor não ter nome divulgado, O POPULAR não localizou a defesa do suspeito para que se posicionasse até a última atualização desta reportagem.\nO locutor de comércio foi preso na terça-feira (30) por uma equipe de força tática do 38º Batalhão da Polícia Militar. Segundo a corporação, os agentes haviam recebido informações sobre incêndios criminosos em estabelecimentos comerciais na região central da capital e na terça teria acontecido um novo caso em uma loja de colchões.