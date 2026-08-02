Segundo as informações da ocorrência, o suspeito esfaqueou a ex-companheira, e também Célio, que era o atual companheiro dela (Reprodução / Redes sociais)\nO locutor de rádio Célio Pereira da Silva, de 66 anos, morreu após ser atacado a facadas durante um crime registrado na madrugada deste domingo (2), por volta da meia-noite, na zona rural de Cromínia, no sul de Goiás.\nDe acordo com o major Alex Vasconcelos, da Polícia Militar de Goiás, em entrevista ao O POPULAR, o caso aconteceu quando o ex-companheiro da mulher invadiu o imóvel onde ela morava com Célio e atacou os dois com uma faca.\nSegundo as informações da ocorrência, o suspeito esfaqueou a ex-companheira, e também Célio, que era o atual companheiro dela. Após o ataque, o homem ligou para o próprio filho, que mora em Goiânia, confessou o crime e afirmou que tiraria a própria vida. De acordo com o policial, Célio não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada ainda no local pela equipe de socorro.