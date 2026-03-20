Após a morte do locutor Carlos Cebolinha, de 54 anos, em Rialma, a prefeitura da cidade afirmou em uma nota de pesar que o profissional era um grande radialista e uma referência na cidade. O locutor estava internado a 2 meses e 10 dias, sendo 55 deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), segundo publicação da esposa, Polliana Araújo.\nNo dia 24 de fevereiro Polliana publicou que o marido recebeu alta da UTI para a enfermaria, mas permaneceu em coma. A família estava fazendo uma rifa solidária para arcar com os gastos hospitalares do locutor.\nNa nota a prefeitura de Rialma publicou nas redes sociais uma nota de pesar e lamentou a morte do radialista. A prefeitura de Rialma manifesta profundo pesar pelo falecimento de Carlos Cebolinha, grande radialista e referência em nossa cidade. Expressamos nossas sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de dor. Que Deus conforte o coração de todos”, escreveu.