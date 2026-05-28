Profissional deixa mãe e filho; velório e sepultamento ocorrem nesta quinta (28), em Caldas Novas (Arquivo Pessoal/Rádio Tropical FM)\nA locutora Tayana Martins morreu vítima de câncer nesta quarta-feira (27), em Caldas Novas, no Sul do estado. De acordo com a Rádio Tropical FM, onde a profissional trabalhava, Tayana deixou a mãe e um filho.\nNas redes sociais, a emissora se despediu da profissional e destacou que ela marcou as manhãs com carisma e alegria (leia a nota completa ao final desta reportagem).\nHoje o microfone da Tropical 95,9 está em silêncio. Com imensa dor no coração, nos despedimos da nossa comunicadora, locutora e amiga Tayana Martins. Sua voz marcou nossas manhãs, seu carisma contagiou nossa equipe e sua alegria vai ecoar para sempre em cada canto dessa rádio”, diz trecho da nota.