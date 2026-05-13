Uma loja de materiais de construção e acabamentos processou uma cliente após ela publicar críticas nas redes sociais sobre os produtos e atendimento recebidos, mas perdeu a ação na Justiça em Itumbiara, no sul de Goiás. A decisão entendeu que as postagens foram feitas dentro de um contexto de insatisfação como consumidora e não tiveram intenção de ofender a honra da empresa. Não cabe recurso na decisão.\nO POPULAR entrou em contato com a empresa e com a advogada responsável para um posicionamento da decisão e aguarda retorno.\nO caso foi analisado pelo juiz Márcio Antônio Neves, que absolveu em 29 de março a mulher da acusação de difamação. A empresa alegava que as publicações prejudicavam sua reputação ao trazer críticas à qualidade dos produtos, ao pós-venda e ao atendimento. Entre as frases citadas no processo estava uma publicação em que a cliente dizia para outras pessoas: "não sejam enganados como eu fui".