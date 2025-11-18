Um loteamento de alto padrão em Pirenópolis, a 130 quilômetros (km) de Goiânia, possui dois sítios arqueológicos em sua área de preservação que foram encontrados durante as obras estruturais do empreendimento. O Aldeia do Vale Pirenópolis, próximo ao Morro do Frota, possui um espaço em que foram encontrados fragmentos de cerâmica, ferramentas e marcas no solo que datam, possivelmente, do período pré-colombiano, ou seja, do século 14 ou 15. O local foi denominado de Morro do Frota 1. Já o outro espaço, chamado de Morro do Frota 2, é uma cava de mineração, ainda com as paredes de pedra, muros de contenção e canais que eram usados para a extração do ouro. A estimativa é de que a mina seja do século 19.\nDe acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em relação ao loteamento no Morro do Frota, em Pirenópolis, “foram identificados dois sítios arqueológicos na Área Diretamente Afetada (ADA) pelo empreendimento mencionado, após pedido de anuência ao licenciamento ambiental, em 2022, e análise do Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico”. Apesar de os locais terem sido encontrados ainda em 2022, a existência de ambos ainda não era de domínio público, nem mesmo entre os moradores do município, que teve seu conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico tombado pelo Iphan ainda em 1989.