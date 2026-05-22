Passado o prazo para limpeza de dois lotes do vereador Anselmo Pereira (MDB) na Vila Rosa e no Parque Amazônia, na região sul de Goiânia, os imóveis ainda seguem sujos – seja com material de construção civil, seja com mato alto. As notificações, publicadas nos dias 16 e 30 de abril, davam um prazo de oito dias para que o serviço fosse efetuado. Contudo, após um mês desde a primeira das comunicações, nada foi feito. O vereador alega que eles devem ser limpos até esta sexta-feira (22).\nAnselmo Pereira foi notificado pela Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic) para proceder a limpeza em 11 imóveis. Desses, um está situado na Rua Francisco Godinho, na Vila Rosa, e outro na Rua Manaus, no Parque Amazônia. A notificação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) dos dias 16 e 30 de abril, respectivamente. Já os outros nove lotes estão localizados no Residencial Itaipu, sendo um na Rua RI 14, e os demais em uma área situada na Rua RI 17. Nesse último bairro, a publicação é mais recente, datada do dia 14 de maio.