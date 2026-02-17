O bege da camiseta dos jovens que chegavam ao Goiânia Arena nesta segunda-feira (16) contrastava com o colorido das fantasias de Carnaval do Bloco Carrinho de Mão Elétrico, realizado a menos de um quilômetro do local onde está sendo promovida a edição de 2026 da União da Mocidade das Assembleias de Deus de Goiás (Umadego). O paradoxo é visto em alguns cantos da capital preenchidos por eventos cristãos que buscam afastar a juventude das festas carnavalescas.\nA conferência chegou à 63ª edição neste ano. O evento começou no sábado (14) e termina nesta terça-feira (17). Segundo o pastor Biramar Costa, ou Bira, como é mais conhecido, cerca de 15 mil jovens se inscreveram desta vez. Não é o maior público da Umadego, mas foi o número limite estabelecido para evitar transtornos. Bira contou que 8 mil pessoas não conseguiram se inscrever devido ao alcance do teto pré-determinado.