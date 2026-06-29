Quem olhar para o horizonte no final da tarde desta segunda-feira (29) poderá ver uma Lua cheia aparentemente maior e mais avermelhada. O fenômeno, conhecido popularmente como "Lua de Morango", encanta pela beleza, mas especialistas alertam que a cor e o tamanho são apenas ilusões de óptica causadas pela atmosfera e pela posição do astro em relação à linha da Terra.\nDe acordo com Josina Nascimento, astrônoma do Observatório Nacional (ON), Instituto de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), embora o nome sugira um espetáculo de cores e formas, a chamada "Lua de Morango" não passará de uma Lua cheia comum aos olhos da ciência.\nNão se trata de um fenômeno astronômico. A Lua vai ficar normal. É Lua cheia, ela é visível a noite toda, nasce como toda Lua cheia: nasce quando o Sol se põe, fica a noite toda no céu e se põe quando o Sol nasce no outro dia".