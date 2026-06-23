O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (23) que um decreto assinado por ele deve mudar a atuação do governo federal na prevenção contra roubos e furtos de celulares, além alterar também o comportamento de assaltantes e receptadores.\nLula também pediu que os brasileiros tenham mais cuidado ao utilizar telefones celulares em locais públicos para evitar furtos e roubos, acrescentando que o cidadão que tiver mais cautela "estará ajudando o país, ajudando o governo" em um ambiente mais seguro.\nO presidente estava na base aérea de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, para o lançamento de uma nova fase do programa Celular Seguro, aplicativo que bloqueia aparelhos roubados, furtados ou extraviados, inutilizando-os.\nNessa nova etapa, a intenção é atacar o comércio de telefones móveis roubados, por meio de mensagens enviadas a celulares que estiverem cadastrados como produtos de crime. As mensagens vão instruir o atual portador, que pode ter adquirido o celular sem saber da origem, a devolver o aparelho.