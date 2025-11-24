Em entrevista no encerramento do encontro de líderes do G20, em Joanesburgo, neste domingo (23), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) descreveu um cenário “muito difícil” nas negociações finais da COP30, o encontro da ONU sobre mudanças climáticas. O presidente disse que conversou com autoridades na África do Sul sobre o tema e que chegou a fazer ligações de madrugada para Belém, onde acontecia a conferência.\n“Foi muito difícil mudar de decisão, foi muito difícil. Nós conversamos duas horas da manhã, três horas da manhã, falamos com a Ursula Von der Leyen [presidente da Comissão Europeia] aqui, falamos com o António Costa [presidente do Conselho Europeu], falamos com o [Emmanuel] Macron [presidente da França], telefonamos para o André [Corrêa do Lago, presidente da COP] muitas vezes, para a Marina [Silva, ministra do Meio-Ambiente] muitas vezes, o [Gustavo] Petro [presidente da Colômbia], a ministra [do Ambiente] do Petro [Irene Vélez]. Ou seja, eu sei que deu certo”, relatou o presidente. O texto final da COP não cita a necessidade de abandonar gradualmente os combustíveis fósseis para combater o aquecimento global, o que gerou críticas ao resultado final. Lula, porém, disse considerar a cúpula um sucesso. “Aprovou-se um documento único e o multilateralismo saiu vitorioso na COP30. Belém ficou maravilhosamente bonita para o povo do Pará.”