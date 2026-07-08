-VÍDEO (1.3430828)\nUm lustre desabou no saguão de um condomínio e quase atingiu uma moradora, no Setor Bueno, em Goiânia. O vídeo divulgado pela TV Anhanguera mostra o momento em que o objeto cai e leva junto parte do forro e ainda gera uma poça de água no local. Conforme apurado pela reportagem, um cano rompeu e causou uma infiltração no teto de gesso, que cedeu e causou a queda do objeto (veja vídeo acima).\nO nome do condomínio não foi divulgado, por isso, POPULAR não conseguiu falar com a propriedade até a última atualização desta reportagem. Além disso, o nome da moradora também não foi divulgado, por isso a reportagem não conseguiu atualizar o estado de saúde dela.\nCobra surpreende turista em cachoeira da Chapada dos Veadeiros; vídeo\nPadre diz que choque ao vivo foi o maior que já levou\nBateria de celular explode na mão de técnico em Aparecida de Goiânia; vídeo