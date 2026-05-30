-POP_AGRESSAO_JD_GOIAS_300526 (1.3416609)\nUm lutador de 43 anos foi preso suspeito de agredir fisicamente um adolescente por um desentendimento durante uma partida de futebol no Jardim Goiás, região Sul da capital (assista ao vídeo acima). De acordo com o relato da polícia, o agressor foi preso em flagrante.\nO POPULAR não conseguiu contato com a defesa do suspeito até a última atualização desta matéria. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (29), em uma quadra de esportes localizada na Praça das Artes, no Jardim Goiás.\nEm vídeos gravados por pessoas que estavam no local, o homem, que é lutador de artes marciais, aparece aplicando um golpe mata-leão no adolescente, que está no chão aparentemente desacordado. Nas imagens é possível ver o adolescente imóvel e o desespero dos colegas diante das agressões.