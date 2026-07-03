Lutador de jiu-jitsu responderá em liberdade por tentativa de homicídio e corrupção de menores (Reprodução/Instagram de Rafael Gomes)\nO lutador de jiu-jítsu Rafael Gomes Pereira, investigado por espancar um adolescente de 17 anos até desmaiar, foi posto em liberdade nesta quinta-feira (2), segundo o advogado Emanuel Rodrigues. Uma decisão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás concedeu habeas corpus e revogou a prisão preventiva do lutador, substituindo-a pelo uso de tornozeleira eletrônica pelo prazo de 90 dias.\nAs agressões aconteceram em uma quadra de esportes localizada na Praça das Artes, no Jardim Goiás, região Sul de Goiânia, após uma briga entre o adolescente agredido e o filho do lutador por causa de uma partida de futebol.\nRafael havia sido preso preventivamente no dia 4 de junho, após ter descumprido medidas cautelares impostas durante audiência de custódia, e responde pelos crimes de corrupção de menores e tentativa de homicídio. Em nota, a defesa do lutador afirmou que o tribunal reconheceu que não houve violação das medidas cautelares (leia a nota na íntegra ao final do texto).