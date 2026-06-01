-VÍDEO MÃE JOVENS DO SHOPPING (1.3417083)\nO lutador Rafael Gomes Pereira, de 43 anos, suspeito de espancar um adolescente de 17 anos até desmaiar, em Goiânia, possui histórico de violência contra menores. Pais de outros dois jovens relataram que, há cerca de três anos, seus filhos, na época com 14 e 17 anos, também foram alvos de um soco desferido por Rafael em um shopping no Setor Bueno. O golpe foi tão forte que atingiu os dois irmãos simultaneamente.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa de Rafael Gomes Pereira para que se manifestasse sobre as acusações até a última atualização desta matéria.\nA mãe dos jovens agredidos no passado, Risia Guimarães, utilizou as redes sociais para denunciar o caso após a repercussão da agressão mais recente. Segundo ela, o lutador costuma alegar que age para proteger os próprios filhos contra bullying para justificar o comportamento violento.