-LUTADOR_AUDIENCIA_ARMADO (1.3417292)\nApós ser preso, o lutador Rafael Gomes Pereira, de 43 anos, que espancou um adolescente, de 17, disse ao juiz que achou que a vítima estava armada ao ameaçar o filho dele, em Goiânia. No vídeo da audiência de custódia, do qual O POPULAR teve acesso, Rafael justificou que “a única coisa que fez foi imobilizar ele, mais nada” (veja o vídeo acima).\n“Ele virou para um dos meus filhos, e, como ele já tinha ameaçado os meus filhos, [...] aí eu fui correndo. Quando eu cheguei lá, entrei na quadra, e ele já veio com agressão, e ele simulou que estava armado. Aí eu cheguei perto dele, ele deu um soco no meu nariz, começou a sangrar. E, na hora que ele virou para os meus filhos e falou: ‘Agora eu vou pegar vocês’, eu imaginei que ele estava armado ali. E a única coisa que eu fiz foi imobilizar ele, mais nada, eu não fiz mais nada”, afirmou.