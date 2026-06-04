(Arquivo pessoal e Reprodução / Instagram de Rafael Gomes)\nO lutador de jiu-jitsu Rafael Gomes Pereira, investigado por espancar um adolescente de 17 anos na Praça das Artes, no Jardim Goiás, em Goiânia, se entregou no Presídio Estadual de Trindade nesta quinta-feira (4), após a Justiça decretar sua prisão preventiva. A decisão foi tomada depois que ele teria descumprido medidas cautelares impostas durante audiência de custódia realizada no último sábado (30).\nEm nota à TV Anhanguera, a defesa de Rafael Gomes afirmou que ele se apresentou de forma voluntária e que vai adotar todas as medidas cabíveis para revogar a prisão. No entanto, diz que a decisão da justiça de mandar prender o lutador foi baseada em relatos que não são verdadeiros, entre eles de que o Rafael teria se aproximado da vítima.