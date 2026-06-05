O lutador de jiu-jítsu Rafael Gomes Pereira, investigado por espancar um adolescente de 17 anos na Praça das Artes, no Jardim Goiás, em Goiânia, teve a prisão mantida durante audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (5). Segundo a defesa, Emanuel Rodrigues, a audiência teve caráter protocolar e não discutiu a revogação da prisão preventiva.\nAo POPULAR, o advogado explicou que o procedimento foi realizado para “verificar se a prisão dele teve alguma lesão ou não e, posteriormente, comunicar o juíz que decretou a prisão”. Emanuel destacou que não apresentou pedido de soltura durante a audiência, já que o magistrado responsável pela sessão não foi o mesmo que determinou a prisão preventiva.\nA defesa ressaltou ainda que já busca reverter a decisão por meio de recurso apresentado à Justiça, e que já entrou “com habeas corpus em relação a decisão que havia decretado a prisão dele novamente”.