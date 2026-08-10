-VÍDEO: Lutador se assusta após máquina de academia tombar com ele durante treino (1.3442909)\nO lutador Roberto Santana, conhecido como Betão, de 41 anos, levou um susto quando uma máquina de academia tombou para trás enquanto ele fazia um exercício em Goiânia. O acidente aconteceu na última terça-feira (4) e foi registrado em vídeo, que já soma quase 2 milhões de visualizações nas redes sociais. Apesar da queda, ele não precisou ir ao hospital.\nAo POPULAR, nesta segunda-feira (10), a Panobianco Academia informou, em nota, que tomou conhecimento do caso e está realizando uma apuração interna e técnica para entender as circunstâncias do acidente. A análise inclui as imagens registradas e as condições do equipamento envolvido (veja a nota completa ao fim da matéria).\nSegundo a academia, como a avaliação técnica ainda não foi concluída, não é possível, neste momento, apontar as causas ou responsabilidades pelo acidente.