Após dois anos de obras, o governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), reinaugurou o Lyceu de Goiânia, no Centro da capital, na noite desta sexta-feira (23). Com cerca de 800 alunos matriculados, a unidade será a primeira escola bilíngue da rede estadual, com foco no ensino da língua francesa e funcionamento em período integral.
O prédio original remonta à construção da capital. Em 1938, recebeu o acervo que estava no Liceu de Goiás, da antiga capital do estado. Símbolo do estilo art déco, o edifício foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2005.