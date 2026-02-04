-servidora_trindade_agressao.mp4 (1.3370069)\nUma servidora foi agredida por uma mãe de aluno após informar que não havia vagas disponíveis para a matrícula do filho na instituição, informou a Polícia Civil (PC). O caso aconteceu nesta segunda-feira (2) no Colégio Estadual Alfa Ômega, em Trindade, na região metropolitana de Goiânia.\nAo POPULAR, a Polícia Civil (PC) informou que a mulher foi presa em flagrante pelos crimes de desacato e lesão corporal. Ainda segundo a polícia, a suspeita foi ouvida e, após pagar fiança, foi liberada. A PC instaurou Inquérito Policial (IP) para apurar os fatos.\nO nome da suspeita não foi divulgado, por isso O POPULAR não conseguiu encontrar a defesa da suspeita.\nPolícia investiga se motorista de carro de acidente com cinco mortos dirigia em zigue-zague pela BR-414