Uma mãe de 87 anos processou nove dos dez filhos para pagarem uma pensão a ela no valor de R$ 4.554. A idosa possui Alzheimer e vive atualmente com uma filha em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). Segundo apurado pela repórter do g1 Goiás Letícia Fiuza, essa filha, de 59 anos, é a principal responsável por cuidar da mãe, enquanto os irmãos se mantêm omissos. Assim, há uma sobrecarga física, emocional e financeira para a cuidadora.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa dos nove filhos processados para pedir um posicionamento até a última atualização desta reportagem.\nA ação foi aceita pela Justiça no dia 2 de fevereiro, sendo que o valor será para pagar três cuidadoras, duas durante a semana e uma terceira aos finais de semana. O documento cita que a idosa também possui osteoporose e transtorno de personalidade histriônica, uma condição que a leva a buscar constantemente por atenção.