-Vídeo da maternidade (1.3370539)\nO choro do pequeno Matheus veio acompanhado de um silêncio cheio de significado na Maternidade Dr. Adalberto, em Anápolis, na região central de Goiás. Filho de pais surdos, o bebê chegou ao mundo nesta segunda-feira (2) sob o olhar atento de uma intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), garantindo que os pais, Myllena Cristina e Guilherme Celestino, não perdessem nenhum detalhe ou instrução médica nesse momento tão esperado.\nA ocasião, considerada única para a unidade de saúde, foi compartilhada nas redes sociais do hospital e comoveu internautas. No vídeo, a maternidade disse que a presença de Lara Beatriz, a intérprete, foi essencial para que os pais tivessem uma comunicação mais assertiva.\nHoje é um dia muito especial, acabou de acontecer o parto da Myllena, uma paciente surda. Nós tivemos o prazer de receber a Lara, que é intérprete, para que a comunicação pudesse ser mais assertiva, para a Myllena poder expressar os sentimentos, os medos e as dúvidas”, disse a maternidade.