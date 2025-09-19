Márcia Zaccarelli, condenada pela morte da filha recém-nascida. (Aline Caê/TJ-GO)\nA professora Márcia Zaccarelli Bersaneti, condenada por matar a filha recém-nascida e deixar o corpo em um escaninho durante cinco anos, deverá cumprir a pena em prisão domiciliar. A decisão da Justiça, publicada nessa quinta-feira (18), foi tomada após um pedido da defesa alegando que Márcia sofre de uma doença grave. A professora foi condenada em 2018, com pena fixada em 18 anos e 8 meses de prisão.\nEm nota enviada ao POPULAR, a defesa revelou que Márcia está enfrentando um câncer. "A defesa entende ser acertadíssima a decisão que acolheu o pedido de prisão domiciliar, tendo em vista que a nossa constituinte está enfrentando uma luta contra um câncer agressivo", explica parte da nota (leia a íntegra ao final da reportagem).