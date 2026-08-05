A mãe de Raphaela Giovana Ferreira dos Santos, de 15 anos, vive momentos de angústia desde o desaparecimento da adolescente. Ao POPULAR, Geandra Ferreira de Paiva, disse estar sofrendo com o sumiço da filha.\nSó Deus sabe o quanto estou sofrendo sem saber onde ela está”, desabafou.\nRaphaela está desaparecida desde a última sexta-feira (31), quando saiu de casa, no Parque Industrial João Braz, região Oeste de Goiânia. À reportagem, a Polícia Civil disse que o Grupo de Investigação de Desaparecidos investiga o caso.\nDe acordo com a mãe, Raphaela saiu de casa enquanto ela estava dormindo e levou o celular, porém deixou o chip. Segundo a mãe, a adolescente tem problemas psicológicos - Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade e Transtorno Opositor Desafiador -, estava relutante em fazer o acompanhamento médico e já havia desaparecido em outra oportunidade, quando ficou 8 dias fora de casa.