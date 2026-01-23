Prefeitura, escola e paróquia lamentam morte precoce de adolescente; suspeitos confessaram o crime e vão responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver (Reprodução/TV Anhanguera e Reprodução/Instagram Gisele Nunes)\nGisele Nunes, a mãe da adolescente Beatryz Emelly Nunes da Silva Ferreira, que foi encontrada morta em Britânia, na região Oeste de Goiás, contou que a filha era meiga e sempre foi muito prestativa. A adolescente completaria 15 anos na próxima segunda-feira (26), segundo a mãe Gisele Nunes.\nAo POPULAR, Gisele Nunes lamentou a perda da filha e disse que Beatryz Emelly dava muito orgulho para ela. Segundo a mãe da adolescente, ela era uma menina amada por todos.\nEla era uma menina meiga e prestativa. Fazia catequese e também era catequista. Tinhas boas notas na escola', disse Gisele Nunes.