Beatryz Emelly foi encontrada morta no quintal da casa dos suspeitos; mãe da adolescente usou as redes sociais para lamentar o crime e declarar amor à filha (Reprodução/Instagram Gisele Nunes)\nA mãe da adolescente Beatryz Emelly Nunes da Silva Ferreira, que foi morta a pauladas pelo tio de consideração, postou um vídeo da filha na 30ª Festa do Peão de Britânia, realizada em setembro de 2025, com a música ‘Estrelinha’, de Di Paullo & Paulino. Na legenda, Gisele Nunes lamentou a morte da filha e afirmou: “Te amo, filha. Meu coração está doendo. O que vou fazer sem você”.\nJá em outra publicação, Gisele agradece a Deus pela oportunidade de ter sido mãe da adolescente: “Te amo. Obrigado, Deus por me permitir tê-la na minha vida”. Beatryz Emelly foi morta a pauladas na terça-feira (20) pelo tio de consideração, em Britânia, no oeste goiano. O homem identificado como Paulo Fagundes de Oliveira, de 62 anos, e a sua esposa, de 56 anos, cuja identidade não foi divulgada, foram presos em flagrante na última quarta-feira (21).