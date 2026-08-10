Estudante goiana morava na França desde 2022 e desapareceu após sair do estágio (Arquivo pessoal/Ana Flávia Dias de Oliveira)\nA mãe da adolescente goiana Alice Dias de Oliveira, de 16 anos, encontrada na França após ficar desaparecida por mais de 15 dias, expressou o alívio de ter a filha de volta em casa. Marília Leandra desabafou sobre o sentimento de ver a jovem junto da família.\n“Para uma mãe, só o fato do filho estar vivo é tudo”, afirmou.\nAlice desapareceu no dia 22 de julho e foi localizada pelas autoridades francesas na sexta-feira (7). Após o reencontro, a irmã da adolescente, Ana Flávia Dias, compartilhou nas redes sociais uma foto deitadas juntas, acompanhada da legenda: “Vai ficar tudo bem, minha princesa”.\nIrmã de goiana encontrada na França postou foto com adolescente após ela voltar para casa: 'Vai ficar tudo bem'