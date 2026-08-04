Ana Lídia tinha 14 anos quando foi assassinada pelo serial killer, Thiago Henrique, em 2014, no Setor Conjunto Morada Nova, em Goiânia. (Reprodução/Instagram de Ada Marselha)\nDoze anos após a morte da filha, a influenciadora Ada Marselha foi às redes sociais para prestar uma homenagem à adolescente Ana Lídia Gomes, última vítima do serial killer de Goiânia, Thiago Henrique Gomes da Rocha, em 2014. Na publicação, a mãe afirmou que a "vida mudou para sempre" e relembrou a dor da perda.\nMinha filha tinha apenas 14 anos. Era linda, saudável, alegre, cheia de sonhos e tinha um futuro inteiro pela frente. Infelizmente, ela foi a última vítima de um serial killer em Goiás", escreveu Ada.\nA influenciadora também afirmou que a saudade nunca desaparece, mas que aprendeu a conviver com ela ao longo dos anos.