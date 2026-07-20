Momentos da agressão dentro da loja de motopeças (Reprodução / TV Anhanguera)\nA mãe do adolescente de 16 anos que foi agredido e ameaçado de morte por um policial militar em Catalão expressou sua indignação após o ocorrido. "Eu não consegui ver o vídeo todo porque, como mãe, eu fico revoltada. Ele simplesmente chegou e bateu no meu filho por nada", desabafou Michele Costa Nahas, em entrevista à TV Anhanguera. A família da vítima contratou um advogado para acompanhar o caso.\nO sargento Ricardo Lima Nascimento foi preso em flagrante e solto após pagamento de fiança. Em nota, a Polícia Militar informou que adotou todas as providências legais e disciplinares e reiterou que não compactua com desvios de conduta de seus agentes (leia na íntegra ao final do texto).\nTambém à TV Anhanguera, o adolescente compartilhou os momentos de terror vividos dentro da loja de motopeças.