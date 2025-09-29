Adolescente morre ao levar choque durante chuva em Goiânia(Reprodução / TV Anhanguera)\nA mãe da adolescente Nathaly Rodrigues do Nascimento, de 17 anos, que morreu após levar um choque durante uma chuva em Goiânia desabafou sobre a perda da filha. A garota morreu no último dia 23, enquanto saía do trabalho para ir para o colégio.\nHoje, sou uma mãe chorando pela minha filha, eu não quero o ano que vem ou daqui quatro dias, outra mãe está no meu lugar, não. Porque a minha filha era uma menina sadia, estudiosa, menina trabalhadeira. A menina saiu daqui perfeita pra mim pegar ela no caixão", disse Dayane do Nascimento em entrevista para a TV Anhanguera.\nVeja outros trechos da entrevista no Bom Dia Goiás: Família cobra justiça após morte de adolescente\nA família atribui a culpa pelo acidente tanto à concessionária de energia Equatorial quanto à Prefeitura de Goiânia. O caso ocorreu durante o temporal que caiu na cidade no início da semana. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) ressaltou que locais da capital choveu até 78 milímetros (mm).