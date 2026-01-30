À esqueda, Nilse Alves Pontes, mãe de Daiane Alves de Souza, e o síndico do prédio Cleber Rosa de Oliveira (Fábio Lima/O Popular, reprodução/Creci-GO e Wildes Barbosa/O Popular)\nA mãe da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, assassinada em Caldas Novas, no sul de Goiás, disse que tinha muito medo de não encontrar o corpo da filha. Nilse Alves Pontes, 68 anos, professora aposentada, concedeu entrevista à repórter Ludmilla Rodrigues, da TV Anhanguera, no apartamento onde morava a vítima.\nA gente tinha muito medo de não encontrar o corpo dela e, graças a Deus... apesar de ser depois de 43 dias, ainda deu tempo de encontrar. Eu fiquei aliviada com isso, porque não é justo você colocar uma filha no mundo e depois não ter condição nem de fazer um sepultamento digno. É muito difícil. Eu passei muito medo de acontecer isso”, revelou Nilse.