Tiago Silva Lopes, de 5 anos, morreu após cair em um tanque de dejetos de animais, em uma propriedade rural de Rio Verde (Arquivo pessoal/Paula Silva de Oliveira)\nA mãe do pequeno Tiago Silva Lopes, de 5 anos, que foi encontrado morto em um tanque de granja na zona rural de Rio Verde, desabafou a respeito da morte do filho. O caso aconteceu no último fim de semana.\nA gente está abalado. Levou um pedaço da gente”, desabafou Paula Silva de Oliveira.\nCriança encontrada morta em tanque de granja estava com os pais visitando uma tia, diz polícia\nCriança de 5 anos desaparecida é encontrada morta em tanque de granja em Rio Verde\nEm entrevista à repórter Rafaella Barros, a mãe de Tiago contou que ela e o marido estavam no local pela primeira vez e não sabiam da existência dos tanques. Ela também destacou que não havia nenhuma grade em volta deles e que os reservatórios não deveriam estar cheios.