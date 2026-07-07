-homenagem rebeca mae (1.3430455)\nA mãe de Rebeca Sousa de Melo, de 29 anos, empresária que foi morta durante uma briga envolvendo cobrança de dívida do irmão, prestou homenagem à filha durante o sepultamento. Com o céu cheio de balões rosa, cor preferida da filha, Márcia Sousa declarou que o amor delas “jamais será apagado” (veja o vídeo acima). Nenhum suspeito foi preso até o momento.\nEntre lágrimas e balões, o gesto mais emocionante foi ver seu filho olhar para o céu e dizer adeus. O amor de mãe e filho jamais será apagado. Descanse minha princesa”, disse a mãe.\nA irmã dela também usou as redes sociais para registrar os últimos momentos da homenagem com os balões e disse:\nHoje nos despedimos de você minha bebezinha e na sua paleta preferida. Foi tão doloroso, mas ao mesmo tempo estava com uma calma no coração, me lembrando dos nossos momentos juntas, da sua voz e risada. Eu imaginei perder tantas pessoas na vida, Beka, mas nunca imaginei que seria você”, revelou.