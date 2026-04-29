Thiago Dias Mendonça trabalhava no ramo de entregas rápidas (Arquivo pessoal / Cláudia Dias da Silva)\nA professora Cláudia Dias da Silva, mãe do empresário, de 33 anos, que foi morto esfaqueado após uma briga durante saída de uma festa, em Caldas Novas, relatou ao POPULAR que está revoltada com o crime. Segundo ela, a “ficha ainda não caiu”, e ela não se conforma com tamanha “crueldade” praticada contra Thiago Dias Mendonça.\nAinda não caiu a ficha, e sem entender até agora por que isso. Porque foi seguida de muita crueldade. Uma pessoa de muita maldade que fez isso com meu filho”, lamentou.\nO suspeito, de 61 anos, foi solto em audiência de custódia após a Justiça analisar que o crime ocorreu diante de uma possível legítima defesa e por inconsistências nos antecedentes criminais apresentados, que incluíam registros pertencentes a outra pessoa com nome idêntico. A Defensoria Pública Estadual, que representou o investigado, não comentará sobre o caso.