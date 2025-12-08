-Vídeo do resgate (1.3346635)\nA mãe da adolescente Sarah Jamilly Silva Costa, de 13 anos, arrastada pela enxurrada durante uma forte chuva em Goiânia, diz que viveu um momento de desespero ao ver a filha presa embaixo de um carro. A menina está internada na UTI do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).\nMuito abalada, Samara Silva Costa disse que ainda tenta assimilar o que aconteceu.\nNunca imaginei ver um filho meu à beira da morte. Estou chocada, não caiu minha ficha. Mas graças a Deus o pior já passou. Com fé em Deus, logo, logo ela vai estar em casa com a gente”, disse.\nSarah Jamilly foi arrastada pela água forte, ficou sem sinais vitais e foi socorrida por um sargento da Polícia Militar (Arquivo Pessoal / Samara Silva Costa)\nEm nota, o Hugol informou que a paciente está em estado estável e respirando por conta própria (veja nota no final da matéria). À repórter do G1 Goiás, Yanca Cristina, a mãe contou que Sarah segue consciente, mas sente dores intensas no corpo e ainda se recupera das complicações provocadas pela água contaminada que ingeriu. A família aguarda evolução clínica para que os médicos possam indicar previsão de alta.