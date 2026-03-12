Sarah Araújo e os filhos Miguel e Benício (Montagem O Popular Secom/Itumbiara e Reprodução/Facebook Thales Machado)\nUm mês após a morte dos filhos Miguel, de 12 anos, e Benício, de 8, assassinados pelo próprio pai em Itumbiara, a mãe das crianças, Sarah Araújo, agradeceu as manifestações de apoio e solidariedade que tem recebido desde o crime. A declaração foi feita durante entrevista exclusiva à TV Anhanguera, no dia em que a tragédia completou um mês, nesta quarta-feira (12).\nNa entrevista, Sarah falou sobre a dificuldade de lidar com a perda dos filhos.\nHoje, que completa um mês dessa tragédia, até hoje eu não consigo acreditar. É muito difícil olhar as fotinhas deles, os vídeos, e eles não estarem aqui. Eu não conformo… ainda mais da forma que foi. Eu acho que isso tem que ser levado em conta. É muito difícil seguir”, disse.