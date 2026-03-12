Sarah Araújo e os filhos Miguel e Benício (Montagem O Popular Secom/Itumbiara e Reprodução/Facebook Thales Machado)\nA mãe de Miguel, de 12 anos, e Benício, de 8, assassinados no dia 11 de fevereiro deste ano pelo próprio pai, que era secretário de Governo do município, comentou pela primeira vez a morte dos filhos. Sarah Araújo falou sobre o momento pelo qual está passando em entrevista exclusiva à TV Anhanguera.\nHoje, assim que completa um mês dessa tragédia, eu até hoje não consigo acreditar. É muito difícil de olhar as fotinhos deles, os vídeos, e eles não estarem aqui. Eu não conformo... ainda mais da forma que foi. Eu acho que isso tem que ser levado em conta. É muito difícil seguir", declarou.\nPrefeito de Itumbiara lembra que almoçava todos os dias com os netos mortos pelo pai\nMissa de 7º dia de netos do prefeito mortos pelo pai é marcada por homenagens e emoção, em Itumbiara