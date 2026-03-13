Sarah Araújo e os filhos Miguel e Benício, que foram mortos pelo pai (Reprodução/TV Anhanguera e Reprodução/Facebook de Thales Machado)\nA mãe dos irmãos mortos pelo pai em Itumbiara, no sul goiano, compartilhou a dor que está sentindo um mês após a tragédia que comoveu o país. Em entrevista exclusiva à TV Anhanguera, Sarah Araújo disse que não se conforma com as mortes de Miguel Araújo, de 12 anos, e Benício Araújo, de 8. "É muito difícil olhar as fotinhas deles, os vídeos, e eles não estarem aqui. É muito difícil seguir”, revelou.\nA entrevista foi realizada nessa quinta-feira (12) na casa do prefeito da cidade, Dione Araújo, que também é pai de Sarah. Na ocasião, ela recebeu um buquê de rosas brancas de um grupo que reúne mais de 300 mulheres de todo o Brasil.\nQuero agradecer a todas elas. Eu sinto muito o carinho de todas por mim, a solidariedade, sinto as orações, sinto que está me sustentando o apoio de todas elas", revelou Sarah.