-POP_Thais_Homenagem_021026 (1.3462995)\nA mãe da jovem Thaís Medeiros de Oliveira, de 29 anos, que teve uma grave reação alérgica ao cheirar um frasco de pimenta em conserva, em uma publicação nas redes sociais, fez uma homenagem à filha no próprio aniversário. Adriana Medeiros completou 49 anos nesta quinta-feira (1º) e gravou um vídeo falando para a filha, que sente falta de ouvir um "parabéns" (assista acima).\nHoje é meu aniversário... E a saudade apertou ainda mais. Todos os anos, eu amanhecia com você ao meu lado, com seu abraço e o seu 'feliz aniversário'. Hoje eu continuo aqui, conversando com você, mas sentindo uma falta imensa daquele abraço que sempre fez parte desse dia", disse a mãe da jovem.\nNo vídeo, acompanhado da canção 'Saudade de Você', da dupla Henrique & Juliano, Adriana escreveu que sente falta da filha diariamente e completou: 'O meu maior presente sempre foi você'.