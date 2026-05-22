-VÍDEO: Kimberlly implora para carro parar (1.3413112)\nA Polícia Civil de Goiás investiga como feminicídio a morte da estudante de direito Kimmberlly Gisele Pereira Rodrigues, de 21 anos, ocorrida em um acidente na BR-060, em Alexânia, no último dia 3 de maio. O motorista do veículo, Ivan Rodrigues Cardoso, foi preso temporariamente após a divulgação de um vídeo gravado pela vítima momentos antes da batida, no qual ela pede para que ele pare o carro (confira as imagens acima).\nEm nota, a defesa de Ivan afirmou que o acusado lamenta o ocorrido e que não há, até o momento, qualquer conclusão definitiva que indique intenção deliberada de provocar o acidente (veja na íntegra ao final da reportagem).\nEm entrevista ao POPULAR, Keila Aparecida Pereira Farinha De Sousa, mãe da jovem, relatou que a filha havia confirmado, horas antes do fato, que voltaria cedo para casa, pois precisava cumprir compromissos pessoais no dia seguinte.