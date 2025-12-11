Mãe da menina que foi arrastada pela enxurrada, Samara Pinto da Silva fala em “gratidão” ao lembrar dos vizinhos que ajudaram a filha, que ficou presa embaixo de um carro na Rua 1062 no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. A mulher conta que a vizinhança continua visitando a adolescente no hospital e uma moradora ficou responsável pelos outros dois filhos de Samara. A mãe solo conta que a vizinhança virou apoio essencial. “São pessoas muito boas. Me ajudaram demais. Só de terem salvado minha filha, pra mim já é gratidão”, afirma.\nAos 13 anos, Sarah Jamilliy Silva Costa sobreviveu a uma tempestade que poderia ter terminado em tragédia no último sábado (6). Arrastada pela força da água, ela ficou submersa, presa debaixo de um carro. Precisou ter o cabelo cortado para ser socorrida por vizinhos e foi levada desacordada ao hospital. Ainda sem previsão de alta, a adolescente se recupera de pneumonia e de queimaduras provocadas pelo arrasto no asfalto. Samara descreve o dia como “o pior da vida”.