À esquerda, registro do roubo. À direita, momento em que o empresário Vagner Gomes presenteia José Paulo com a bicicleta nova (Reprodução/TV Anhanguera e Reprodução/Instagram de Metha Bikes)\nA mãe de José Paulo Machado, de 11 anos, que teve a bicicleta roubada após economizar por seis meses, comemorou a doação destinada ao filho. Após o menino ganhar uma bicicleta nova de dois empresários, Rosiane Machado fez questão de enfatizar a generosidade. "A gente se sente feliz em saber que o ser humano ainda tem coração, que as pessoas se põem no lugar do outro, têm compaixão", afirmou ao jornal O POPULAR. Tanto o roubo quanto a entrega ocorreram na porta da casa da família, que fica no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia.\nApós a repercussão do crime, Vagner Gomes da Silva e Haguiner Gomes da Silva, que são irmãos e donos de uma loja de bicicletas na região, resolveram ajudar. Vagner revelou que se identificou com a história da criança. "Já passei por isso também - vender doces para comprar o básico em casa. É gratificante demais saber que, depois de uma frustração, o sorriso voltou", explicou. O empresário revelou ainda que o modelo doado custa R$ 2,6 mil.