Alana Silverio da Silva tinha completado recentemente 23 anos (Reprodução/Instagram de Rozeli Silverio)\nA mãe da terceira jovem, Alana Silverio da Silva, de 23 anos, morta após carro capotar e pegar fogo, fala sobre a perda da filha. Rozeli Silverio escreveu na rede social que a "Saudade tá doendo". Alana foi vítima de um acidente no KM 633, na BR-153, em Morrinhos, na região sul de Goiás, no último dia 14, que havia matada duas pessoas e deixado, além dela, outros dois feridos.\nHoje a saudade tá doendo muito, mais Deus, ele sempre faz tudo perfeito. Então, creio no melhor de Deus, mesmo que doe e tá doendo muito", publicou Rozeli.\nNo dia do acidente, Alana estava na companhia de quatro amigos. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO), um deles morreu no local. No último dia 16, morreu a segunda vítima. Eles tinham 18 e 25 anos.