A mãe do vereador Junior Gonzaga (PRD), de Leopoldo de Bulhões, na região Sudeste de Goiás, morreu neste domingo (8) após realizar um procedimento estético em uma clínica no Setor Marista, em Goiânia, no dia 10 de fevereiro, conforme apurado pela TV Anhanguera. Ainda conforme a apuração do repórter Márcio Freire, a família denuncia que a clínica usou polimetilmetacrilato, mais conhecido como PMMA, durante o procedimento.\nPor não ter tido o nome divulgado O POPULAR não conseguiu localizar a clínica de estética e o profissional que realizou o procedimento para que pudessem se posicionar.\nEm entrevista à TV, o marido de Isabel Cristina Oyama Jacinto Gonzaga, de 59 anos, disse bastante abalado que a esposa passou mal na quinta-feira (5) e foi levada à uma unidade de saúde em Leopoldo de Bulhões, onde foi feito um procedimento na mulher. Ainda segundo Carlos Alberto Gonzaga, a esposa não precisava ter realizado o procedimento cirúrgico.