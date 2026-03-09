A mãe do vereador Junior Gonzaga (PRD), de Leopoldo de Bulhões, que morreu após procedimento estético, era alegre e vaidosa, segundo o marido. Em entrevista à TV Anhanguera, o marido de Isabel Cristina Oyama Jacinto Gonzaga, de 59 anos, disse que ela não precisava ter realizado o procedimento cirúrgico.\nEstou muito abalado, minha esposa era uma pessoa alegre, com a vida boa, divertida, não precisava ter feito isso”, disse o empresário Carlos Alberto Gonzaga, esposo da vítima.\nEm nota enviada à reportagem nesta segunda-feira (9), a Polícia Civil de Goiás (PC) informou que “o caso está sendo investigado desde a comunicação do fato e que foram adotadas todas as providências investigativas possíveis” (leia a nota na íntegra abaixo).\nConforme apurado pela TV Anhanguera, Isabel Cristina morreu neste domingo (8) após realizar um procedimento estético em uma clínica no Setor Marista, em Goiânia, no dia 10 de fevereiro. Por não ter tido o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a clínica de estética e o profissional que realizou o procedimento para que pudessem se posicionar.