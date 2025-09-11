-Criança agredida em creche (1.3311030)\nUma mãe denuncia que a filha de 3 anos foi agredida e teve tufos de cabelo arrancados por uma professora em uma creche municipal de Goiânia. Ao POPULAR, ela enviou o laudo do Instituto Médico Legal (IML) feito na criança. O documento constatou "vestígio de lesão corporal". Em um vídeo gravado pela mãe, a menina conta como foi agredida (veja acima). Conforme a ocorrência, o caso foi registrado na Polícia Civil de Goiás (PC-GO) em 13 de agosto.\nA Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Goiânia, informou, nesta quinta-feira (11), que a unidade onde estava matriculada a criança é administrada por uma entidade privada e que o município tem apenas uma parceria com essa instituição. O comunicando informa ainda que a "coordenação da unidade acionou o Conselho Tutelar, registrou as informações apresentadas e está acompanhando o caso junto aos órgãos competentes". (veja nota na íntegra abaixo).