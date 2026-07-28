A mãe de José Paulo Machado, de 11 anos, que juntou R$ 2 mil vendendo balas para comprar sua primeira bicicleta, disse que o filho é ‘superempreendedor’. O garoto economizou durante seis meses para realizar o sonho.\nEle [José Paulo] sempre vendia balinha onde ia, nas reuniões de família, na igreja, sempre perto da gente [dos pais]. Nós temos ensinado que, se ele quiser alguma coisa, tem que batalhar. Ele é superempreendedor”, elogiou a mãe Rosiane Machado em entrevista à TV Anhanguera.\nO POPULAR mostrou que o esforço de seis meses do menino, que vendeu balas para comprar a própria bicicleta e teve o bem roubado na porta de casa, em Aparecida de Goiânia, ganhou um desfecho feliz. Na última sexta-feira (24), após a repercussão do crime, José Paulo Machado foi presenteado com uma bicicleta nova por um empresário.