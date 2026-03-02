O Atlético-GO lamentou, por meio de nota oficial, o falecimento de Ivanilde Lourenço de Castro Batista, mãe do presidente do clube, Adson Batista, que aconteceu na manhã do último domingo (1º). Descrita pelo Dragão como um "exemplo de amor e coragem", Ivanilde era presença constante na trajetória da família e nos momentos marcantes da história recente do clube.\nNo comunicado, o Atlético destacou a força e o caráter de Ivanilde, que acompanhou de perto as conquistas e desafios da gestão do filho.\nO Atlético Goianiense lamenta profundamente o falecimento de Ivanilde Batista, mãe do presidente Adson Batista. Mulher de força e caráter, sempre esteve presente na vida da família, acompanhando de perto a trajetória de Adson e prestigiando, com carinho e dedicação, todos os momentos marcantes da história recente do Atlético.”