Uma mulher foi presa em flagrante na noite de quinta-feira (2) após deixar os três filhos, de 2, 5 e 8 anos, sozinhos em casa para ir a um bar, no bairro Parque Nova Friburgo, em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, segundo informações da Guarda Civil Municipal (GCM). De acordo com o delegado Aluísio Nascimento Rangel, responsável pela investigação, ela foi autuada por abandono de incapaz e permanece presa, à disposição da Justiça.\nComo o nome da mulher não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar sua defesa. A reportagem tentou contato com o Conselho Tutelar de Cidade Ocidental para obter mais informações sobre o atendimento às crianças e as medidas de proteção adotadas, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.\nSegundo informações do comandante Bruno Lucena, da Guarda Civil Municipal (GCM), o órgão foi acionado pelo Conselho Tutelar do município após receber informações de que as três crianças estavam sozinhas, sem nenhum responsável. Durante as buscas os agentes da GCM localizaram a mãe em uma distribuidora de bebidas nas proximidades da casa. Ainda segundo o comandante, ela foi levada para a Central de Flagrantes de Luziânia.